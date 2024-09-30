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Москвич не уступил в метро место женщине и ранил ножом мужчину за сделанное им замечание

В московском метро мужчина сделал незнакомцу замечание и получил ножевое ранение

В Москве задержали хулигана, который ударил ножом мужчину в переполненном вагоне метро. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Конфликт между двумя мужчинами, закончившийся поножовщиной, произошел в вагоне электропоезда, который в час пик следовал от станции «Китай-город» до станции «Тургеневская» Калужско-Рижской линии. Москвич ранил в шею гостя столицы, приехавшего из Волгоградской области, ему понадобилась медицинская помощь.

Потерпевший рассказал, что сделал замечание мужчине, который не уступил место женщине, на что тот отреагировал агрессивно. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, пассажир вытащил из сумки нож и попытался перерезать им горло соседу по вагону. Однако стоявший рядом мужчина вовремя отстранил руку вооруженного пассажира, после чего хулиган убрал нож и покинул место происшествия.

Спустя несколько часов нападавшего задержали по месту жительства. В его отношении возбуждено уголовное дело, сейчас подозреваемый находится под стражей.

Ранее в Приморье молодые люди напали на старика и избили мужчину, который за него заступился.

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