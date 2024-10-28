Москвич принял участие в «операции ФСБ» и оставил семью без 11 млн рублей

В Москве 19-летний юноша принял участие в «операции ФСБ» и отдал мошенникам семейные сбережения. Об этом сообщает Baza.

По информации Telegram-канала, 19 октября с молодым человеком связались неизвестные, которые представлялись то «сотрудниками ФСБ», то «работниками Центробанка». Юноша поверил аферистам, взял из сейфа своих родителей $66 тысяч, ордена, медали и украшения, а затем передал их злоумышленникам под предлогом перечисления на «безопасный счет».

После этого с ним вновь связались мошенники и убедили молодого человека заложить 72 золотые и 17 серебряных инвестиционных монет, которые принадлежали его родителям. Это они оправдали якобы декларированием имущества через Центробанк. Он также дополнительно перевел 999 тысяч рублей со счета отца на «безопасный счет».

Происходящее остановила мать москвича, которая заметила переводы. Она сразу же обратилась в полицию. Общий ущерб составил около 11,4 млн рублей.

Ранее мошенники обманули тамбовского бизнесмена на 23 млн рублей.