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Мошенники обманули тамбовского бизнесмена на 23 млн рублей

В Тамбове мошенники выманили у бизнесмена 23 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

Предприниматель из Тамбова перевел на счета мошенников все накопления и оформил кредит, пытаясь спасти деньги. Об этом сообщает УМВД региона.

В полицию обратился 59-летний мужчина, ставший жертвой телефонных мошенников. Выяснилось, что 30 сентября бизнесмену позвонил «сотрудник пенсионного фонда» и рассказал об изменении услуг. Доверчивому тамбовчанину звонивший сообщил, что сейчас ему придет СМС с кодом, который нужно назвать.

Пострадавший ничего не заподозрил и выполнил просьбу. После этого с бизнесменом связались аферисты, представившиеся силовиками, они убедили мужчину в том, что его средствами пытаются завладеть неизвестные. Мужчину заставили перевести все накопления в размере 11 млн рублей на указанный ими счет, затем предприниматель оформил кредит на 6 млн, еще 5 млн рублей занял у знакомых и также перечислил деньги преступникам.

Лишь после того, как лже-полицейские перестали выходить на связь, а деньги с «безопасного счета» потерпевшему не вернулись, он понял, что стал жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенник убедил пожилую москвичку завернуть деньги в газету и выбросить в окно.

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