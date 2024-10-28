В Краснодаре арестовали жителя Башкирии, которого искали три дня

Ленинский районный суд Краснодара арестовал жителя Башкирии до 24 декабря за нападение на полицейского. Об этом рассказали в пресс-службе судов Краснодарского края.

В ночь на 24 октября Марат Абдюшев напал на представителя полиции и отобрал у него табельное оружие, с которым впоследствии скрылся. Он прятался от правоохранителей почти три дня, однако вскоре был задержан.

«Ленинский районный суд Краснодара арестовал на время следствия Марата Абдюшева, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции, разбое и хищении у него огнестрельного оружия… Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Абдюшева меры пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры — 1 месяц 28 дней, т.е. до 24 декабря 2024 года включительно», — сообщили в пресс-службе.

33-летний злоумышленник был вместе со знакомым, оба мужчины вызвали подозрение у сотрудников патрульно-постовой службы, из-за чего те решили проверить у них документы. Сами мужчины попытались скрыться от полицейских, а Абдюшев напал на представителя закона, ударил его по голове и телу и украл оружие. Пострадавшего отправили в больницу в тяжелом состоянии.

После того, как местоположение мужчины определили, полицейские взяли штурмом частный дом, где прятался фигурант. Как сообщил канал 112, мужчина скрывался в одном из садоводческих товариществ на Ростовском шоссе. Оружие, украденное у представителя закона, он спрятал в лесу неподалеку.

Ранее в Свердловской области обвинили мужчину в нападении на двух сотрудниц полиции, которые ходили по квартирам, чтобы предупредить о мошенниках.