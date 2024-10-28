Свердловчанин напал на сотрудниц полиции, которые пришли предупредить о мошенниках

В Свердловской области мужчину обвинили в нападении на двух сотрудниц полиции, которые ходили по квартирам, чтобы предупредить о мошенниках. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 6 апреля в городе Асбесте. Две сотрудницы полиции осуществляли обход квартир в рамках профилактического мероприятия «Внимание — мошенник!», раздавая пожилым людям памятки.

Когда они постучались в очередную квартиру, им открыл 45-летний мужчина, у которого стражи порядка поинтересовались, есть ли в жилище пенсионеры. После этого горожанин начал вести себя агрессивно и применил к сотрудницам полиции физическое насилие.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, на данный момент расследование завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Ранее в Краснодаре задержали мужчину, скрывшегося с оружием после нападения на полицейских.