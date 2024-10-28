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Уфимского школьника жестоко избили за обмен фейковыми нюдсами с шестиклассницей

В Уфе школьника жестоко избили за обмен фейковыми нюдсами с шестиклассницей

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Depositphotos

В Уфе учащегося восьмого класса жестоко избили из-за того, что он обменивался с шестиклассницей неприличными картинками из интернета. Об этом сообщает НТВ.

По информации телеканала, все началось с того, что шестиклассница попросила подростка отправить ей свое фото ниже пояса. Школьник отказался, и та отослала ему неприличную картинку из интернета, выдавая ее за свой нюдс. В ответ несовершеннолетний отправил ей изображение мужского достоинства — тоже из сети.

После этого девочка пожаловалась своему парню, что восьмиклассник к ней «подкатывает». Тот назначил школьнику встречу, на которую явился с подкреплением из шести человек. Они жестоко избили несовершеннолетнего, отославшего фейковый нюдс, и его друга, который пришел поддержать товарища.

В результате оба пострадавших попали в больницу. Информации о состоянии восьмиклассника не поступало, а его другу диагностировали сотрясение мозга. Отмечается, что среди нападавших возраста уголовной ответственности достиг лишь один подросток.

Ранее в Калининграде 16-летний студент напал на сокурсника с молотком.

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