В Калининграде 16-летний студент напал на сокурсника с молотком

В Калининграде в отношении 16-летнего юноши возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью, он напал на сокурсника с молотком. Об этом сообщает УМВД региона.

Двое студентов поссорились в колледже 12 октября. После конфликта с однокурсником 16-летний юноша принес в образовательное учреждение молоток и ударил им оппонента по голове. Пострадавшего пришлось госпитализировать, у него диагностирована ушибленная рана затылка.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства ссоры между подростками устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Татарстане подростки после застолья в деревне жестоко избили взрослого собутыльника и уехали в Казань. Двое подростков в возрасте 16 и 17 лет гостили у своего 47-летнего знакомого, россияне употребляли алкоголь. В какой-то момент между собутыльниками произошел конфликт, юноши напали на хозяина. Когда мужчина перестал дышать, несовершеннолетние скрылись.

Ранее во Владивостоке неизвестный избил инвалида его же коляской.