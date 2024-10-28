Мужчина нашел на улице деньги, купил на них лотерейный билет и выиграл $1 млн

Мужчина из США нашел на улице $20, купил на них лотерейный билет и выиграл $1 млн, пишет Daily Star.

Житель Северной Каролины, Джерри Хикс, нашел на парковке $20 и решил, что купит на них лотерейный билет. По словам 63-летнего плотника, сначала он планировал купить билет на определенный розыгрыш, но когда его не оказалось, купил первый попавшийся.

В итоге лотерейный билет оказался выигрышным и принес американцу $1 млн. Мужчина рассказал, что ему предложили несколько вариантов, как забрать джекпот. Он остановился на том, что сразу возьмет $600 тысяч, заплатив налог из этой суммы.

Джерри поделился, что сходит с семьей в самый дорогой ресторан и попробует все блюда, которые там есть. Кроме того, он выйдет на пенсию и будет финансово поддерживать своих детей.

Ранее мужчина вышел в свой выходной на работу и выиграл $1 млн.