Мужчина вышел на работу в свой выходной и выиграл $1 млн

Американец вышел на работу в свой выходной и выиграл $1 млн, пишет издание UPI.

Как рассказал мужчина, его вызвали в выходной на работу. По дороге в офис, он заехал на АЗС, чтобы залить бензин в свой автомобиль. Расплачиваясь на кассе, американец обратил внимание на лотерейные билеты.

«Меня вызвали на работу, потому что нужна была моя помощь. Потом я остановился на заправке и купил один из этих билетов», — вспоминает мужчина.

В тот же день американец стер защитный слой на билете и узнал, что выиграл $1 млн. От неожиданности он даже не поверил своим глазам и попросил жену перепроверить информацию.

«Я не мог в это поверить. Пока я не пришел в офис лотереи, я даже не был уверен, что это реально», — поделился он.

Ранее женщина выиграла лотерею, когда возвращалась домой после проигрыша в казино.