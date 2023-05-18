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В Институте Гайдара подсчитали, что у 35% промышленных предприятий России не хватает кадров

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Телеграм-канал «respublika_LNR»

35% российских промышленных предприятий в апреле заявили о нехватке сотрудников. Об этом написало интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение заведующего лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Егора Гайдара (ИЭП) Сергея Цухло.

По его словам, после 24 февраля 2022 года кадровая проблема — один из основных факторов, сдерживающих промышленный рост. Ситуацию усугубляют слабая национальная валюта и ослабление спроса.

«Кадры — это проблема всерьез и надолго. <...> Люди — это не тот ресурс, который можно за полгода получить», — отметил он.

Как отметил экономист, наиболее остро проблема ощущается в сфере легкой промышленности. Предприятия «просто кричат» об отсутствии средних специальных учебных заведений, где обучали бы рабочих нужных для них квалификаций.

Ранее на этой неделе газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замглавы министерства промышленности и торговли Василия Шпака написала, что профильные ассоциации и Минпромторг попросили Минпросвещения увеличить срок подготовки кадров в радиоэлектронной отрасли на год из-за низкого качества образования сотрудников средних специальностей.

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