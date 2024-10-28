Три жителя Бийска ответят в суде за налет на ювелирный магазин и попытку украсть банкомат

В Бийске завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, которые ограбили ювелирный магазин на 12 млн рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, в 2022 году злоумышленники ночью проникли в ювелирный магазин, устроили там погром и вынесли украшения на общую сумму около 12 млн рублей.

Подозреваемых удалось задержать при попытке украсть банкомат в одном из торговых центров. Приятели планировали погрузить банкомат в арендованное авто и вскрыть его. На момент кражи в хранилище находилось более 1,2 млн рублей.

В отношении грабителей были возбуждены уголовные дела, двоим мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под домашним арестом. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Свердловской области мужчина обокрал ювелирный магазин и неудачно бежал через окно, он увяз в репейнике и попался полицейским. Задержанный признался, что у него сломалась машина, а похищенные драгоценности он планировал сдать в ломбард.

Ранее в Таганроге мужчина с гранатой пытался ограбить магазин.