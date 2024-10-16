Россиянин украл драгоценности на миллион и пытался скрыться на глазах у силовиков

В Свердловской области мужчина обокрал ювелирный магазин и неудачно бежал через окно. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Инцидент произошел в ночь на 15 октября в магазине на улице 1 Мая в городе Арамиле. Вора задержал экипаж, следовавший по маршруту патрулирования. Сотрудники, прибывшие по адресу после срабатывании сигнализации, заметили, что окно на втором этаже здания разбито, в это же время в нем показался неизвестный. Увидев силовиков, подозрительный мужчина бросил пакет черного цвета на землю и спрыгнул сам. Он успел перепрыгнуть через забор, но вскоре увяз в репейнике и попался.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. После чего выяснилось, что задержанный забрался на второй этаж по газовой трубе со стороны внутреннего двора магазина, разбил окно и проник внутрь, чтобы похитить ювелирные украшения. Стоимость украденного составила более 1 млн рублей. По данным E1.ru, задержанный признался, что у него сломалась машина, а похищенные драгоценности он планировал сдать в ломбард. До сих пор мужчина не был судим, теперь в его отношении возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе екатеринбуржец разгромил машины и поджег магазин после неудачной попытки ограбления.

Ранее преступник притворился полицейским, чтобы ограбить ювелирный магазин.