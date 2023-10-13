Приставы арестовали кедровые орехи, которые собрал спрятавшийся в глухой тайге алиментщик

В Кемеровской области судебные приставы прилетели к должнику в глухую тайгу на вертолете и арестовали собранные им кедровые орехи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГУФССП России по Кузбассу.

Неплательщик алиментов, задолжавший бывшей жене и 12-летней дочери более 1,7 млн рублей, спрятался от судебных приставов в глухой тайге. Мужчина долгое время менял место жительства, но в итоге поселился в отдаленном и труднодоступном поселке Усть-Анзасс, занимался сбором кедрового ореха и не был официально трудоустроен.

«Мужчина неоднократно привлекался как к административной, так и к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и в настоящий момент повторно привлечен к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ», — говорится в заявлении ведомства.

Приставы решили воспользоваться вертолетом и вылетели из аэропорта города Таштагол к должнику по месту регистрации. Дома у мужчины нашли 15 кг кедрового ореха, который арестовали после составления акта описи, а хозяину были вручены график явок и направление в центр занятости.

Ранее неплательщика алиментов нашли с помощью сервиса по доставке еды.