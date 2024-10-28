Американец решил угостить коллег домашней едой и отравил 46 человек

В США мужчина угостил коллег домашней едой и случайно отравил 46 человек. Об этом сообщает Fox News.

По информации издания, инцидент произошел в штате Мэриленд. Мужчина на выходных приготовил блюдо с морепродуктами, а в понедельник принес его на работу, чтобы угостить коллег. Угощение отведали примерно 50 человек.

Через некоторое время угостившиеся начали ощущать недомогание. В результате 46 человек попали в больницу с симптомами отравления. Сообщается, что сейчас они находятся в стабильном состоянии.

По факту произошедшего начали расследование. Компания, морепродукты которой американец использовал в готовке, заявила, что заботится о безопасности продуктов и всегда успешно проходит все проверки. Детали и обстоятельства инцидента уточняются.

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