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Вильфанд раскрыл температурные значения в ноябре

Вильфанд: температура в Москве в начале ноября будет близка к норме

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Температурные значения в Москве в первой пятидневке ноября будут близки к климатической норме, но это не означает того, что показатель не повысится. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Не значит, что не будет в последующем, в ноябре, небольшого повышения температуры, до +7-8 °C, но пока первая пятидневка ноября представляется такой, когда температура будет близка к норме, к обычным значениям», — рассказал он.

Вильфанд добавил, что вплоть до начала ноября температура на южных курортах страны больше не поднимется. По прогнозам синоптика, она составит около +13-18 °C. По словам научного руководителя Гидрометцентра, такие значения примерно на 1°C ниже нормы. Температура воды также будет постепенно понижаться, в настоящее время она составляет +20 °C.

Также Вильфанд рассказал, что температура воздуха выше нормы с 28 октября по 5 ноября ожидается в регионах Урала и Сибири. По его словам, температура будет на 4-6°C выше нормы. Нехарактерное для ноября тепло будет господствовать 9 дней в Архангельской области, на Урале и в Красноярском крае.

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