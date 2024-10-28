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«Говорить о безнаказанности не приходится»: адвокат Руссо – о прекращении дела одного из подозреваемых в похищении

Адвокат Авраама Руссо заявил, что обвиняемый в похищении певца не останется безнаказанным

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Владимир Шестопалов, обвиняемый в похищении Авраама Руссо в 2004 году, не останется безнаказанным, заявил «Газете.Ru» адвокат певца Андрей Алешкин. До этого суд прекратил уголовное дело в отношении мужчины.

«Безнаказанность у нас определяется, когда человек вообще не несет никакой ответственности, в том числе и гражданско-правовой. Но в данном случае об этом говорить мы не можем, поскольку мы готовим гражданский иск в отношении Шестопалова. Он будет подан по месту его жительства, и мы взыщем все, расходы, связанные с преступлением, плюс моральный вред. Мы планируем взыскать 5 млн рублей. В данном случае о безнаказанности говорить не приходится. Мы будем добиваться законного и справедливого решения в гражданском суде», — сказал он.

28 октября Пресненский суд Москвы прекратил уголовное преследование фигуранта дела о похищении певца Владимира Шестопалова в связи с истечением срока давности. Мужчина находился в федеральном розыске с 2018 года, в 2024 году его арестовали в аэропорту Шереметьево. Тогда Руссо опознал его как причастного к похищению.

По версии следствия, олигарх и экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов 20 лет назад обманом выманил Руссо в московский ресторан «Прага», где певца избили, а позже сутки удерживали в загородном доме в Апрелевке. Артисту пришлось согласиться на выдвинутые ему требования не уходить к другому продюсеру. В 2022 году соучастников дела о похищении приговорили к девяти и 12 годам колонии.

Ранее адвокат оценил желание одного из похитителей Авраама Руссо уйти на фронт с семьей и друзьями.

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