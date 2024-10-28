Рабочий пытался сбежать от иммиграционной службы, но застрял в окне ванной комнаты

Мужчина из Бангладеш пытался сбежать от иммиграционной службы, но застрял в окне ванной комнаты, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, 40-летний мужчина находился в квартире с другими 34 иностранцами, которые работали на строительных площадках в Малайзии. Когда к ним приехали полицейские, он попытался сбежать, но застрял в окне ванной комнаты. По словам офицеров, чтобы освободить гражданина Бангладеш из ловушки, им пришлось вызывать спасателей.

Заместитель директора иммиграционного департамента Тренгану Мэт Амин Хассан сообщил, что операция по проверке документов началась вечером. Все выходы были заблокированы, что не позволило иностранцам покинуть помещение.

В результате проверки было задержано 35 человек из 218, выявлены различные правонарушения, включая отсутствие документов.

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