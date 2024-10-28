Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рабочий пытался сбежать от иммиграционной службы, но застрял в окне ванной комнаты

WOB: в Малайзии рабочий хотел уйти от иммиграционной службы и застрял в окне

close
Depositphotos

Мужчина из Бангладеш пытался сбежать от иммиграционной службы, но застрял в окне ванной комнаты, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, 40-летний мужчина находился в квартире с другими 34 иностранцами, которые работали на строительных площадках в Малайзии. Когда к ним приехали полицейские, он попытался сбежать, но застрял в окне ванной комнаты. По словам офицеров, чтобы освободить гражданина Бангладеш из ловушки, им пришлось вызывать спасателей.

Заместитель директора иммиграционного департамента Тренгану Мэт Амин Хассан сообщил, что операция по проверке документов началась вечером. Все выходы были заблокированы, что не позволило иностранцам покинуть помещение.

В результате проверки было задержано 35 человек из 218, выявлены различные правонарушения, включая отсутствие документов.

Ранее мигранты в США облили кипятком беременную женщину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами