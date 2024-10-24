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Мигранты в США облили кипятком беременную женщину

Daily Mail: в США мигранты из Венесуэлы облили кипятком беременную женщину

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Shutterstock

Мигранты в США облили кипятком беременную женщину, пишет Daily Mail.

Женщина рассказала, что в городе появилась банда мигрантов из Венесуэлы, которые терроризируют местное население. Недавно злоумышленники вылили кипяток на беременную женщину, которой неоднократно до этого угрожали.

Другая американка, пожелавшая остаться анонимной, сообщила, что члены банды пытались выгнать ее и мужа из квартиры, угрожая насилием, а потом разгромили их дом. При этом власти города отрицают наличие проблем с бандитизмом, а в полиции отказываются комментировать ситуацию.

Местные жители уверены, что ситуация требует введения экстренных мер, так как есть информация, что мигранты также торгуют наркотиками и людьми.

Ранее в США женщина познакомилась с мужчиной в соцсетях и ограбила его во время первого свидания.

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