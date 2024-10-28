Потерявшийся в лесу американец рассказал, как продержался более месяца на ягодах и грибах

Американец ел лишь грибы и ягоды, чтобы выжить, потерявшись в нацпарке более чем на месяц. Об этом пишет The Guardian.

В последний день июля Роберт Шок, музыкант из штата Вашингтон, отправился вместе со своей собакой на перевал Ханнеган в национальном парке Северные Каскады. Он планировал пробежаться по территории парка, где не был несколько лет из-за лесных пожаров. Оказавшись на месте, он понял, что его карта устарела, а огонь уничтожил тропу, по которой он гулял раньше. Шок быстро потерял ориентацию, а на второй день пребывания в парке у него разрядился телефон. Затем мужчина отпустил собаку по кличке Фредди, чтобы та нашла дорогу домой. Пса и машину Шока вскоре нашли возле реки Чилливак, но местонахождение ее владельца оставалось загадкой.

У Шока, собиравшегося лишь немного прогуляться с питомцем, не было с собой нужного снаряжения, поэтому он искал для ночевки брошенные медведями берлоги. По его словам, он питался в основном ягодами, а иногда грибами. Американец видел вертолет, но не смог привлечь внимание экипажа. 30 августа его кишечник опорожнился без его желания, и Шок решил, что не переживет следующую ночь.

Обессиленного мужчину, решившего в последний раз позвать на помощь, обнаружили члены Ассоциации тихоокеанских северо-западных троп, которые возвращались в свой лагерь после проведения ремонтных работ на тропе. Шока доставили в больницу на вертолете, в течение нескольких дней его могли кормить только внутривенно. Затем мужчина смог поговорить с матерью и отправился к ней в Огайо, чтобы продолжить свое восстановление.

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