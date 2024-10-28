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В колонии «Белый лебедь» скончался серийный убийца Роман Бурцев

Серийный убийца Роман Бурцев умер в колонии «Белый лебедь» от рака

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U.S. Army

Серийный убийца Роман Бурцев скончался от рака в колонии «Белый лебедь». Об этом сообщило издание Donday.

Также эту информацию в беседе с 59.RU подтвердил источник в правоохранительных органах. Бурцев был одним из самых страшных педофилов в истории современной России.

С 1993 по 1996 год он убил шестерых детей, самому младшему из которых было 7 лет, а самому старшему — 12. Его жертвы — маленькие девочки и мальчик, случайно ставший свидетелем преступления. Каждую из убитых Бурцев изнасиловал перед смертью. Все убийства преступник совершил в Каменск-Шахтинском Ростовской области.

Сначала Бурцева приговорили к смертной казни, однако после введения моратория он отправился на пожизненный срок в «Белый лебедь». Выяснилось, что он умер от рака в декабре прошлого года. Никто из родных не приехал на тюремное кладбище, где его похоронили.

О том, почему Ростовскую область стали называть колыбелью насильников и убийц, какие теории рассматривали ученые и почему «треугольник смерти» стал популярен у конспирологов, — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее съевший человеческое сердце маньяк вернулся в родное село со спецоперации.

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