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Съевший человеческое сердце маньяк вернулся в родное село со спецоперации

Съевший человеческое сердце Малышев вернулся с СВО домой из-за ранения

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Дмитрий Малышев/Ok.ru

Житель Волгоградской области Дмитрий Малышев, осужденный за то, что съел человеческое сердце, а также за другие преступления, вернулся из зоны спецоперации. Об этом сообщает портал v1.ru.

Информацию подтвердил глава Рахинского сельского поселения, уточнив, что Малышев вернулся в родное село Рахинка под Волгоградом из-за ранения руки и челюсти.

«Он в начале года тоже возвращался по ранению, но потом ушел обратно. Я с ним лично разговаривал. У него с челюстью проблемы, в руке осколок. Долечивается вроде. Позавчера его видел в магазине, здоровались», — уточнил чиновник.

Он добавил, что после выздоровления мужчина вновь отправится в зону спецоперации.

В мае сообщалось, что в зоне проведения спецоперации Малышев встретил маньяка из Волжского Александра Масленникова. Мужчина пояснил, что они вместе сидели и вместе подписали контракт с Минобороны РФ, а сейчас служат в подразделении «Шторм V». Каннибал также сообщил, что отправился на спецоперацию из личных убеждений — чтобы сохранить традиционные ценности.

Ранее «саранский маньяк» изнасиловал несовершеннолетнюю после участия в СВО.

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