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Более тысячи новых пассажиров пришли в метро Москвы благодаря открытию станции «Потапово»

Новой станцией «Потапово» воспользовались более 400 тысяч раз за первый месяц

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Агентство «Москва»

Свыше 1 тыс. новых пассажиров начали пользоваться столичным метрополитеном после открытия станции «Потапово» Сокольнической линии, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба столичного Дептранса.

Глава ведомства отметил, что благодаря открытию новой станции на соседней «Новомосковской» пассажиропоток уменьшился на 30%.

«Только за первый месяц работы новой станцией воспользовались более 400 тыс. раз. Число пассажиров на вход уже сейчас составляет больше 16 тыс. в рабочий день, и оно продолжает расти», — сказал Максим Ликсутов.

Он уточнил, что «Потапово» — первая наземная отапливаемая станция метро. С ее открытием путь до БКЛ для жителей Коммунарки стал в 2,5 раза быстрее, а 50 тыс. человек, живущих в пешей доступности от станции, теперь могут экономить на дороге до 40 минут ежедневно.

Ликсутов подчеркнул, что развитие рельсового каркаса делает городской транспорт привлекательнее и удобнее для всех москвичей.

«С открытием «Потапово» новые маршруты появились у более чем 200 тыс. человек», — отметил глава Дептранса, уточнив, что транспортная доступность в городе улучшается по задаче мэра Москвы Сергея Собянина.

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