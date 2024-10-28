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Эксперт рассказал, во сколько обойдется ремонт квартиры эконом-сегмента

Эксперт Васильев: ремонт жилья эконом-сегмента обойдется в 3-5 тыс. руб. за «квадрат»

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Andy Dean Photography/Shutterstock/FOTODOM

Отремонтировать квартиру эконом-сегмента будет стоить около 3-5 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом в беседе с News.ru. заявил директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

По словам собеседника издания, в эту сумму войдут косметические изменения. Кроме того, удастся заменить полы и покрасить стены с потолками.

Ремонт в квартирах бизнес-класса окажется ощутимо дороже. Здесь владельцам придется потратить от 5 до 12 тысяч рублей за квадратный метр, поскольку использовать следует более дорогие материалы.

«Укладка напольного покрытия — от полутора до четырех тысяч рублей за квадратный метр. Замена окон и дверей — 8-15 тысяч рублей за штуку. Электрика — от 500 рублей за точку, чистовая отделка — от полутора тысяч рублей за квадратный метр. Замена сантехники — от пяти до 30 тысяч рублей за единицу. Стоит понимать, что данные расценки представлены в усредненном виде, и могут варьироваться в указанном диапазоне в зависимости от множества факторов», — рассказал Васильев.

До этого дизайнер Наталья Веденова рассказала, что разные мелкие недостатки ремонта можно скрыть с помощью бытовых средств, например гобеленами или тканевыми постерами спрятать неровности стен.

Ранее стало известно, что по итогам июля — сентября 2024 года в новостройках «старой» Москвы продавалось 52,6 тыс. квартир и апартаментов, при этом преобладали квартиры без отделки.

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