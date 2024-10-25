Россиянам рассказали о лайфхаках, как скрыть недостатки квартиры

Замаскировать неровности стен, не прибегая к ремонту, можно с помощью текстиля. Тканевые постеры и гобелены скроют локальные проблемы, рассказала «Газете.Ru» Наталья Веденова, арт-директор мебельного бренда «Дятьково Design».

«Кроме того, в моду снова возвращаются настенные ковры. Для более масштабной переделки одну из стен закройте шторой — такой прием сделает пространство более камерным и уютным. Например, в спальне закрепите тюль на потолке и спустите по стене наподобие балдахина», — объяснила она.

Также используйте декор: группы картин и коллажи, решетки и реечные декорации, живые и искусственные растения в кашпо. Хорошим вариантом маскировки послужит мебель — сквозные и сетчатые стеллажи, минималистичные полки для книг.

«Визуально увеличить узкую комнату поможет зонирование — разделение помещения на функциональные зоны с помощью стеклянных или реечных перегородок или мебели. Например, зоны спальни и рабочего кабинета можно отделить книжным стеллажом, а барная стойка послужит разделением между кухней и зоной отдыха. Создайте оптическую иллюзию с помощью зеркал — они увеличат комнату и гармонизируют пропорции», — добавила эксперт.

Если у помещения скошенные стены или эркер, попробуйте сгладить неправильные углы, используя скошенные фаски или мебельное скругление. Нередко квартиры от застройщика имеют дополнительные выступающие углы, которые получились из-за вентиляционных коробов. Обыграйте пространство: например, скройте выступы гарнитуром, а в получившейся нише можно организовать систему хранения.

Проходная комната часто становится гостиной — и это повод поиграть в открытую планировку. Откажитесь от изолированной прихожей и объедините ее с зоной отдыха: замена не несущей стены на перегородку из стекла даст помещению больше света и пространства. Существуют и более традиционные примеры обустройства. Расставьте мебель, соблюдая симметрию: в центре — ТВ-зона, которая обрамляется одинаковыми витринами или картинами. С помощью дивана и кресел очертите проходную зону.

«Чтобы сделать комнату визуально просторнее, используйте светлые оттенки. Подберите мебель без излишнего декора в тон стенам — так она растворится в пространстве. Помните, что массивная мебель утяжеляет помещение — выбирайте ту, у которой есть ножки или небольшое основание. Также обратите внимание на предметы, которые излучают или отражают свет: зеркала, торшеры, светильники, глянцевые поверхности. В качестве дополнительного освещения можно выбрать витрины с подсветкой», — рекомендовала она.

Скрыть потертости, царапины и сколы с ламината поможет восковой мелок: он незаметен, имеет большую палитру цветов и создает защитную оболочку на поверхности. Глубокие царапины устраняются замазкой или пастой. А еще изъяны можно скрыть коврами и дорожками.

«Самый популярный способ маскировки коммуникаций — короб из гипсокартона. Увеличьте его функциональность полками для мелочей и нишами с подсветкой. Спрятать бытовые элементы можно и за фасадами шкафов-пеналов без задней стенки», — отметила эксперт.

Пластиковые панели просты в уходе и монтаже, хорошо переносят влагу и скрывают трубы разных форм, размеров и направлений. Для более опрятного вида используйте декоративные уголки. Сантехнические ролеты позволяют не только замаскировать технику, но и получить к ней быстрый доступ при необходимости.

«Портьеры из непросвечивающих плотных материалов отлично прикроют вертикальные трубы, которые расположены у окна. Для этого лучше выбрать карниз чуть длиннее оконной зоны и с выносом чуть больше, чем охват трубы», — резюмировала она.

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