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В Москве стали чаще продавать квартиры без отделки

Риелтор Сырцов: почти половина новых квартир в Москве продается без отделки

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По итогам июля — сентября 2024 года в новостройках «старой» Москвы продавалось 52,6 тыс. квартир и апартаментов, при этом преобладали квартиры без отделки. Их доля составила 47% против 43% в прошлом году. Такую статистику «Газете.Ru» предоставил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

За последний год на рынке премиального жилья доля квартир с черновой отделкой выросла с 48 до 61%. Коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева объяснила это ростом интереса со стороны новых клиентов, для которых это первая покупка недвижимости премиального класса. Многие из таких покупателей предпочитают реализовать свои собственные дизайнерские идеи. Кроме того, значительная часть покупателей — инвесторы, которые приобретают такие квартиры для последующей перепродажи, уточнила Арцибашева.

В сегменте высокобюджетных новостроек доля жилья без отделки также увеличилась и составила 67% по сравнению с 56% год назад. Директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова отметила, что покупатели элитной недвижимости все чаще выбирают готовые решения от застройщиков, избегая затрат и сложностей, связанных с ремонтом.

«Исключением стал сегмент бизнес-класса, где доля квартир с черновой отделкой сократилась с 62 до 59%. В то же время в бизнес-классе выросло предложение с предчистовой отделкой white box, увеличившись с 21 до 28%. Спрос на квартиры без отделки сохраняется стабильно высоким, особенно среди покупателей, желающих самостоятельно спланировать дизайн своих квартир», — заключил Сырцов.

Исследование было проведено в октябре.

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