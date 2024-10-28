Суд вынес приговор убившим школьника в Челябинске преступникам

Челябинский областной суд приговорил семерых мигрантов и одного жителя Курганской области к срокам от 4,5 до 18 лет лишения свободы за хулиганство и расправу над школьником в апреле 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Приговор был оглашен Шахрому Мирову, Тоиру Джалилову, Абдулвахобу Сабурову, Шахзоде Сатторову, Нажмиддину Имомову, Ислому Ахмадову, Хуршеду Одинаеву и Зоиру Джалилову.

Суд признал Мирова, Тоира Джалилова, Сабурова и Сатторова виновными в убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений. Вместе с ними в хулиганстве по предварительному сговору были признаны виновными Ахмадов, Одинаев и Зоир Джалилов. Имомова, в свою очередь, признали виновным в хулиганстве, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия, насилии к гражданам и угрозой его применения.

По совокупности преступлений Миров получил окончательное наказание в виде 18 лет в исправительной колонии строгого режима. Тоира Джалилова приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Сабуров и Сатторов получили 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Имомов и Ахмадов приговорены к пяти годам и шести месяцам с отбыванием в колонии общего режима. Одинаев получил четыре года и шесть месяцев колонии общего режима, а Зоир Джалилов — пять лет колонии общего режима.

Конфликт, в результате которого был убит 11-классник, произошел вечером 9 апреля 2023 года в районе компьютерного клуба, расположенного в ТРК «Космос» в Челябинске. После убийства силовики оперативно задержали первого подозреваемого — 20-летнего мигранта, а позднее по уголовному делу были арестованы восемь мигрантов из Таджикистана, в том числе и несовершеннолетние.

В марте 2024 года в областном суде стартовало рассмотрение дела. Были допрошены родители погибшего школьника и множество свидетелей.

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