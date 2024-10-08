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В Тольятти двух девочек зарезали в квартире, в их убийстве подозревают 13-летнюю сестру

112: в Самарской области 13-летнюю девочку подозревают в убийстве двух сестер

В Тольятти обнаружены тела двух маленьких девочек с ножевыми ранениями, в убийстве детей подозревают их сводную сестру. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Тела двух девочек двух и пяти лет с множественными колото-резаными ранами нашли в квартире многоэтажки по улице Лизы Чайкиной. На месте работают следователи и криминалисты. Региональным СК возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетних».

По данным Telegram-канала 112, в совершении преступления подозревают их 13-летнюю сводную сестру, с девочкой работают следователи. Задержать подозреваемую не представляется возможным, она еще не достигла возраста, с которого ее могут привлечь к уголовной ответственности.

Проводится осмотр места происшествия, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у руководства следственного управления.

До этого сообщалось, что в Иркутской области подростка подозревают в убийстве 12-летнего ребенка. Во время ссоры молодой человек нанес школьнице множественные удары ножом. Девочка скончалась от травм. В отношении подростка возбудили уголовное дело, он заключен под стражу.

Ранее в Екатеринбурге школьника подозревают в убийстве подруги из-за ревности.

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