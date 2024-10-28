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ФСБ за два месяца изъяла три сотни единиц нелегального оружия

ФСБ за два месяца пресекла деятельность подпольных оружейников в 39 регионах

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Александр Кондратюк/РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности в августе — сентябре обнаружили 124 подпольных оружейника в 39 регионах страны. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве указали, что задержанные были причастны к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских. Налаженное оружие они продавали.

Всего у нелегальных оружейников нашли в общей сложности 333 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранатометы, огнеметы и минометы. Также во время обысков обнаружили более 290 кг пороха и тротила, 123 электродетонатора и около 633 тыс. патронов различного калибра.

Всего за два месяца сотрудники ФСБ закрыли 59 подпольных мастерских.

На прошлой неделе сотрудники ФСБ задержали местного жителя по подозрению в незаконной торговле взрывчаткой. По данным журналистов, спецслужбы поймали мужчину с поличным, когда он получал плату за взрывчатку. Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что суд отпустил подозреваемого под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что ФСБ за лето пресекла деятельность 288 незаконных оружейников в 51 регионе РФ.

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