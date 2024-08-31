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ФСБ сообщила о выявлении более 90 подпольных оружейных мастерских в России

ФСБ: летом в России накрыли 92 подпольные оружейные мастерские

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Александр Кондратюк/РИА Новости

В ФСБ сообщили, что за лето задержали почти 288 незаконных оружейников в 51 регионе России и прекратили работу 92 подпольных мастерских. Об этом пишет РИА Новости.

Подпольные мастерские нашли в том числе в Москве и Крыму. По адресам проживания оружейников провели оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Во время рейдов силовики изъяли 586 стволов и более 467 кг взрывчатки. Также на местах нашли 96 электродетонаторов, более 153 тысяч патронов различного калибра.

До этого в Москве полицейские пресекли торговлю шпионским оборудованием под видом ручек, часов, флеш-накопителей и других вещей. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в торговле вещами, предназначенными для негласного получения информации.

По версии правоохранителей, видеозаписывающая аппаратура, замаскированная под ручки, часы, сетевые адаптеры, пауэрбанки и игрушки, а также диктофоны, спрятанные во флеш-накопителях, поступали в страну из-за рубежа. В ходе обысков было изъято более 3 тысяч электронных устройств, их направили на экспертизу.

Ранее ФСБ опубликовала видео с планировавшими теракт в Белгороде.

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