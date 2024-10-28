Индийский миллионер завещал почти все свое состояние любимой собаке, дворецкому и повару

Индийский миллионер Ратан Тата завещал состояние больше чем в $100 млн своей любимой собаке, дворецкому и повару. Об этом пишет Daily Mail.

Таты не стало в возрасте 86 лет в Мумбаи. Спустя две недели выяснилось, что большую часть своего состояния он завещал своей любимой немецкой овчарке, а также дворецкому и главному помощнику Конару Суббиаху и повару Раджану Шоу. Братьям и сестрам Тито оставил лишь часть имущества.

Всю жизнь миллионер был известен своей любовью к животным. Он не был женат, и у него не было наследников. В завещании также указано, что питомцу должны Таты давать «неограниченную заботу».

Тата родился в 1937 году в Бомбее (ныне Мумбаи). Изначально он планировал стать архитектором и работал в США, когда его бабушка, которая его вырастила, попросила его вернуться домой и присоединиться к семейному бизнесу. Так началась карьера Таты на предприятии TISCO, которое занималось производством соли и стали, сейчас оно известно как Tata. С 1991 года предприниматель начал управлять семейной империей — за эти годы предприятие превратилось в группу, объединяющую более 100 компаний.

Ранее в Британии миллионер обанкротился после переоформления имущества на невесту.