В Британии миллионер обанкротился после переоформления имущества на невесту

В Великобритании крупный собственник недвижимости Питер Андреевич обанкротился из-за того, что более 20 лет назад переоформил все имущество на невесту Магали Монтрей. Суд отказался пересматривать решение об его имуществе. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

По данным издания, Андреевич переоформил все имущество на невесту с надеждой, что это поможет скрыть истинные масштабы его богатств и снизит финансовые риски.

Андреевич и Монтрей поженились и прожили в браке 20 лет, но в 2017 году они развелись. Когда бизнесмен стал требовать имущество обратно, экс-супруга отказалась его возвращать. По словам миллионера, в результате он потерял все, теперь ему приходится жить в доме взрослого сына.

Его попытки добиться справедливости в суде закончились провалом. Хуже всего прошло рассмотрение встречного иска, поданного Монтрей. После него Андреевичу дали условный срок за неуважение к суду, пишет DM.

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