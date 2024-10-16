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Россиянину грозит реальный срок за заражение подруги ВИЧ-инфекцией

Нижегородец, заразивший женщину ВИЧ-инфекцией, оказался под следствием

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Freepik.com

В Нижнем Новгороде мужчина не рассказал подруге, что болен, и заразил ее ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Недавно в полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что состояла в интимных отношениях с 37-летним мужчиной, а затем узнала о наличии у нее ВИЧ-инфекции, которой ранее не было. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 122 УК РФ.

Подозреваемый был задержан в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Нижегородец признался, что знал свой диагноз, но сознательно скрыл его от своей партнерши. Мужчину, которого сейчас проверяют на причастность к совершению аналогичного преступления, отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее заразивший девушку ВИЧ житель Омска получил два года колонии, его также обязали выплатить потерпевшей компенсацию в размере 980 тыс. рублей.

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