Россиянину грозит реальный срок за заражение подруги ВИЧ-инфекцией

В Нижнем Новгороде мужчина не рассказал подруге, что болен, и заразил ее ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Недавно в полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что состояла в интимных отношениях с 37-летним мужчиной, а затем узнала о наличии у нее ВИЧ-инфекции, которой ранее не было. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 122 УК РФ.

Подозреваемый был задержан в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Нижегородец признался, что знал свой диагноз, но сознательно скрыл его от своей партнерши. Мужчину, которого сейчас проверяют на причастность к совершению аналогичного преступления, отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее заразивший девушку ВИЧ житель Омска получил два года колонии, его также обязали выплатить потерпевшей компенсацию в размере 980 тыс. рублей.