Инфекционист объяснил, можно ли заразиться ВИЧ во время маникюра

Доказанных случаев заражения ВИЧ-инфекцией при маникюре не было нигде установлено, заявил «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекционист Георгий Викулов. По его словам, публикация псковской инфекционной больницы о заражении местной жительницы ВИЧ после маникюра — лишь предположение.

«Доказанных случаев заражения ВИЧ через маникюр и при осуществлении ногтевого сервиса не установлено нигде. Также известно, что вирус нестабилен вне организма. Маловероятно в этой ситуации, что использован инструмент, который был в крови. Скорее всего, это были чистые инструменты. Наличие возбудителя в достаточном количестве маловероятно. Есть определенные риски инфицирования, они могут сохраняться при нарушении целостности поверхности кожи, например, при ранках и ссадинах, куда могут попадать биологические среды. Но с точки зрения инфекционной дозы, достаточной для заражения ВИЧ-инфекцией, данное заявление ничем не подтверждается. Причинно-следственная связь не установлена, заявление носит предположительный характер», — сказал он.

По словам инфекциониста, необходимо провести медицинское расследование и судебно-медицинскую экспертизу данного случая, чтобы доказать причастность маникюра к заражению женщины.

«Должно быть проведено определение причинно-следственной связи, медицинское расследование. Скорее всего, будет судебно-медицинская экспертиза данного случая. Надо понимать еще важный момент, что инфицирование могло произойти намного раньше, чем было осуществлено посещение салона. Инфицирование могло произойти половым путем, есть другие пути передачи, поэтому требуется больше информации расследования», — пояснил он.

Викулов добавил, что через маникюр можно заразиться гепатитом В, который передается при использовании нестерильных инструментов.

«Вирус гепатита B может передаваться, он в 100 раз инфекционнее, чем ВИЧ. Он может передаваться при использовании нестерилизованных инструментов», — заключил инфекционист.

До этого городская инфекционная клиническая больница Пскова рассказала о случае заражения ВИЧ-инфекцией на маникюре. В посте клинике учреждения в соцсетях сказано, что женщина попала в больницу с другим заболеванием, однако во время обследований выяснилось, что тест на ВИЧ-инфекцию дал положительный результат. Россиянка не подозревала о вирусе — никаких симптомов у нее на тот момент не было.

Эпидемиологическая служба провела расследование и выяснила, что заражение, предварительно, произошло во время процедуры маникюра, которую она регулярно делала. При этом женщина призналась, что никогда не интересовалась способами обработки инструментов у мастера.

Ранее нижегородец, заразивший женщину ВИЧ-инфекцией, оказался под следствием.