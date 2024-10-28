Конфликт из-за девушки закончился массовой дракой в Сочи, 23 человека доставили в полицию

В Сочи конфликт из-за девушки закончился массовой дракой на улице. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 27 октября на улице Труда. Между двумя группами молодых людей произошел конфликт, причиной которого стала девушка — детали не уточняются.

В результате произошедшего травмы получил 17-летний местный житель. Информации о его состоянии не поступало, однако от написания заявления в правоохранительные органы и медицинской помощи он отказался.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов доставили в отдел 23 человека. В отношении десяти из них составили административные протоколы по статьям о мелком хулиганстве и неповиновении законному требованию сотрудника полиции.

Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи». На кадрах видно два автомобиля и большую толпу людей, избивающую юношу.

Ранее в Дагестане толпа старшеклассников проломила голову подростку во время школьной драки.