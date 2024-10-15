В Дагестане толпа старшеклассников проломила голову подростку во время школьной драки

В Дагестане толпа старшеклассников проломила голову подростку. Об этом сообщил Telegram-канал «Мой Дербент».

Массовая драка между учащимися 9-го и 11-го классов произошла 9 октября в дербентской школе №19. В результате потасовки пострадал девятиклассник Джаббар А. Он получил перелом височной кости, сотрясение головного мозга и был госпитализирован.

По данным канала, школьника выманили из кабинета на первый этаж, где его ждал ученик 11 класса Рашид и еще несколько человек. Все они «были настроены на избиение Джаббара», на которого в итоге набросились почти 20 учащихся. Некоторым, как заявила мать пострадавшего, ради участия в побоище пришлось залезть на дверь туалета и бить ее сына ногами. Причины произошедшего не уточняются.

В городской администрации заявили, что руководство школы и инспектор ПДН уже побеседовали с каждой из сторон конфликта, а директор образовательного учреждения навестила пострадавшего школьника в больнице.

«Все заинтересованные структуры с первого момента в курсе ситуации и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По завершению разбирательства виновные неукоснительно будут привлечены к ответственности в строгом соответствии с законом», — отметили в пресс-службе администрации Дербента.

Ранее российского подростка госпитализировали с контузией после драки со сверстником.