В Сумах произошли взрывы

В городе Сумы на северо-востоке Украины произошли взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Другие подробности случившегося пока не приводятся.

Незадолго до этого сообщалось, что ряд объектов энергетической инфраструктуры получили повреждения в Сумской области. Воздушная тревога в регионе действует уже более 12 часов.

Накануне администрация Сумской области Украины сообщила о повреждении энергетических объектов критической инфраструктуры в Роменском районе. При этом число поврежденных объектов не сообщили. Также власти не уточнили, на чем объекты специализируются. В администрации заключили, что на место выехали все специальные службы. Кроме того, появились сообщения об отключении света в городе Сумы после взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.