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Россияне стали чаще отдыхать на Кубе

Поток российских туристов на Кубе вырос на 8%

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Поток российских туристов на Кубе вырос на 8% за 2024 год, а Россия заняла третье место среди стран — поставщиков туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммерческого директора министерства туризма республики Хиану Галиндо Энрикес.

«Рынок России в сфере туризма в нашей стране занимает третье место в списке основных стран — поставщиков туризма. В 2023 году он превзошел рекордный показатель, который был зарегистрирован в 2019 году (до пандемии). Сейчас мы говорим о цифре примерно в 185 тыс.», — сообщила Энрикес.

Представитель минтуризма Кубы добавила, что заявленная в начале 2024 года цифра в 200 тыс. отдохнувших на Кубе россиян зависит от того, будет ли увеличено количество авиарейсов между двумя странами.

До этого в АТОР посоветовали туристам рассмотреть перенос поездки на Кубу из-за блэкаута.

18 октября министерство энергетики и горной промышленности Кубы сообщило, что после непредвиденной остановки ТЭЦ им. Антонио Гутьерреса на острове полностью прекращена подача электричества.

Ранее житель Кубы заявил, что в тотальном блэкауте на острове нет никакой катастрофы.

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