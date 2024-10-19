Россиян призвали перенести поездки на Кубу из-за блэкаута

Россиянам, которые планируют лететь на Кубу, нужно следить за сообщениями туроператоров и дипмиссии, а также рассмотреть возможность переноса поездки из-за энергокризиса на острове. Об этом «Газете.Ru» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. По его словам, в организации ожидают переносов туров, если ситуация в республике не нормализуется.

«Операторы внимательно следят за перспективами восстановления энергоснабжения на острове. На текущий момент не фиксируются отмены. Есть частные случаи переносов туров. С другой стороны, если в ближайшие пару суток ситуация не нормализуется, туристы будут переносить свои поездки, так как отсутствие энергоснабжения повлияет на их отдых. Рекомендация такая: внимательно следить за сообщениями, которые операторы передают своим агентам, внимательно следить за сообщениями нашей дипломатической миссии на Кубе и рассмотреть варианты переноса путешествия на даты позже, если в отеле (это, опять же, можно уточнить у операторов) нет резервных источников. Но пока, по нашей информации, во всех отелях, где размещены российские туристы, работают резервные источники питания», — сказал он.

18 октября министерство энергетики и горной промышленности Кубы сообщило, что после непредвиденной остановки ТЭЦ им. Антонио Гутьерреса на острове полностью прекращена подача электричества.

Президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что руководство республики считает необходимым скорейшее решение проблемы.

После этого российское посольство на Кубе обратилось к гражданам РФ и попросило сохранять спокойствие в ситуации с энергокризисом на острове. В диппредставительстве уточнили, что в стране перебои с интернетом и мобильной связью, но оперативные службы делают все возможное для скорейшего возобновления подачи электроэнергии. Там посоветовали россиянам «по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею».

Ранее житель Кубы заявил, что в тотальном блэкауте на острове нет никакой катастрофы.