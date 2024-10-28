Американский сенатор умер после падения в бассейн вместе с газонокосилкой

Сенатор американского штата Кентукки Джонни Тернер умер после падения в пустой бассейн. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, инцидент произошел, когда Тернер косил траву на своем участке. Сенатор упал в пустой бассейн вместе с газонокосилкой и получил травмы. В больнице за жизнь мужчины врачи боролись месяц, однако спасти 76-летнего мужчину не удалось.

Тернер известен как защитник угольной промышленности и коневодства — основных источников дохода жителей Восточного Кентукки. Лидер республиканцев в сенате штата Митч Макконнелл рассказал о нем как о хорошем человеке, который любил горы и живущих в Кентукки людей. По словам сенатора, когда Тернер приезжал в штат для оценки ущерба от наводнения, он помогал пострадавшим, стоя по щиколотки в грязи.

10 октября сообщалось, что старейший член семьи Кеннеди, вдова американского сенатора и генпрокурора Роберта Кеннеди Этель ушла из жизни на 97-м году жизни.

Ранее умер предприниматель Александр Смоленский.