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Умер предприниматель Александр Смоленский

«Ъ»: предприниматель Александр Смоленский умер на 71-м году жизни

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Михаил Мордасов/РИА Новости

Предприниматель Александр Смоленский умер на 71-м году жизни. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Подробностей издание не приводит.

Александр Смоленский родился 6 июля 1954 года в Москве. Будущий предприниматель окончил Джамбульский геолого-технологический институт в Казахстане по специальности «Экономика». С 1974 года работал в нескольких типографиях — сначала наборщиком, потом начальником цеха и старшим мастером. В 1980 году стал товароведом московской торговой фирмы «Весна».

В 1981 году Смоленского обвинили в хищении государственного имущества и частном предпринимательстве — предпринимателя осудили на два года лишения свободы. В 1983 году он стал инженером в московском спорткомплексе «Олимпийский», а в 1984 году — заместителем начальника ремонтно-строительного управления в Первомайском районе Москвы. В 1987 году организовал один из первых столичных строительных кооперативов.

В 1989 году Смоленский создал и возглавил коммерческий банк «Столичный», который в 1994 году был переименован в Столичный банк сбережений (СБС), а в 1996-м — в «СБС-Агро». После дефолта кредитная организация перестала существовать, а Смоленский возглавил финансовую группу «Общество взаимного кредита» (ОВК). В 2003 году он продал холдинг предпринимателю Владимиру Потанину и объявил, что отошел от дел.

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