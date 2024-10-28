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В Великобритании ради экологии призвали сократить потребление мяса и молока

Telegraph: власти призвали сократить потребление мяса и молока в Британии

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Жители Великобритании должны ради экологии сократить на 50% потребление мяса и молока, заявил правительственный комитет по контролю за климатом. Об этом сообщает газета Telegraph.

В письме комитета министру энергетики Эду Милибэнду утверждается, что к 2050 году производство мяса и молока необходимо сократить вдвое, а продукты следует заменить на растительные. Эти меры необходимо принять для снижения к 2035 году на 81% по сравнению с 1990 годом выбросов углекислого газа.

По словам главы комитета Пирса Форстера, для уменьшения потребления мяса и молока возможно урезать субсидии для фермеров, повысить налоги на продукты и ограничить их рекламу. Правительство также должно подумать над сокращением поголовья овец и крупного рогатого скота, так как вырабатываемый этими животными метан является одной из основных причин изменения климата.

В сентябре британские ученые из Национального центра экологии и гидрологии (UKCEH) выяснили, что производство сырья для биометана может привести к более сильным парниковым выбросам, чем сжигание ископаемого природного газа.

Ранее исследователи выяснили, что добыча полезных ископаемых для развития «зеленой» энергетики угрожает тысячам диких видов флоры и фауны.

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