Производство биометана оказалось втрое вреднее для климата, чем сжигание природного газа

Британские ученые из национального Центра экологии и гидрологии (UKCEH) выяснили, что производство сырья для биометана может привести к более сильным парниковым выбросам, чем сжигание ископаемого природного газа. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Climate Change (NCC).

Биометан рассматривается как более чистая альтернатива природному газу, которая позволит замедлить глобальное потепление и остановить изменения климата. Энергоресурс получают из кукурузы и других сельскохозяйственных культур.

В новом исследовании команда выяснила, что при выращивании кукурузы для биотоплива на осушенном торфе в атмосферу попадает втрое больше углекислого газа (CO 2 ), чем при сгорании обычного метана.

Как показали измерения UKCEH, выбросы почвенного углерода на засеянных кукурузой торфяниках составляют до шести килограммов газа на кубометр произведенного биометана. При этом при сжигании кубометра обычного природного газа образуется лишь два килограмма CO 2 .

Эта цифра не включает дополнительные выбросы парниковых газов в результате внесения удобрений на кукурузные поля, сбора и транспортировки урожая, а также технологического процесса производства биометана.

По оценкам исследования, площадь осушенных торфяных почв в Великобритании, отведенная под возделывание кукурузы, выросла с 6 тыс. гектаров в 2015 году до более 11 тыс. гектаров в 2021 году, а доля урожая, выращиваемого для получения биоэнергии увеличилась с 20% до 34%, что в совокупности дает трехкратный рост за шесть лет.

Ученые уточнили, что кукуруза, выращенная на минеральной почве, оказывает меньшее влияние на долгосрочный баланс углерода в почве, и потому общий процесс на этих неторфяных землях может быть более эффективным в плане сокращения выбросов.

Ранее исследователи выяснили, что добыча полезных ископаемых для развития «зеленой» энергетики угрожает тысячам диких видов флоры и фауны.