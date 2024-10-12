Россияне выучили экомаркировки

По данным исследования SYNERGETIC, более половины россиян (53%) знают, что такое экомаркировка и для чего она нужна. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Еще 28% термин знают, но разбираются в теме поверхностно. При этом число человек, которые ничего не слышали об экомаркировках, уменьшилось в четыре раза – с 20% до 5% – по сравнению с данными исследования, проводимого в прошлом году. Опрос был приурочен ко Всемирному дню экомаркировки.

Самыми известными среди опрошенных стали российская маркировка «Листок жизни» и британская этическая маркировка Vegan Society – их знает половина опрошенных. На третьем и четвертом месте по популярности находятся маркировка »«Кролик», означающая, что средство не тестировалось на животных, и итальянская ICEA, с ними знаком почти каждый третий.

Чаще всего россияне обращают внимание на экомаркировку при покупке бытовой химии (34%), чуть меньше – при выборе товаров для детей (25%), примерно столько же – уходовой косметики (22%). 18% опрошенных вообще не смотрят на маркировку.

Цена продолжает оставаться одним из ключевых факторов при выборе товаров. Так, если бы товары с экомаркировкой были бы доступнее по цене, на нее чаще бы обращали внимание 35% россиян. Еще 30% опрошенных сделали бы это, если бы лучше понимали, чем отличаются продукты с маркировкой. При этом более половины россиян (57%) считают, что при покупке важны оба фактора – и цена, и маркировка.

Почти половина опрошенных (48%) часто покупает товары с экомаркировкой, но не всегда, а вот никогда не покупали такие товары всего 4% опрошенных.

Ранее в России создали инновационные зубные пасты.