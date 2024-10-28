Аналитики выяснили, как изменились запросы россиян в условиях «сдержанной» ипотеки

В девелоперской компании «Мармакс» проанализировали поведение региональных покупателей первичной недвижимости в современных реалиях — специалисты рассказали об изменении предпочтений семейных покупателей, IT-специалистов, а также молодых клиентов. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

На сегодняшний день около 80% сделок приходится на семейную ипотеку. Такие покупатели сейчас ориентированы на эргономичные планировочные решения, в которых на небольшой площади предусмотрена просторная кухня, две спальни, а также гардеробная. Помимо этого, в приоритете у данной аудитории остаются большое и благоустроенное внутреннее пространство комплекса, а также наличие объектов инфраструктуры — как социальных, так и коммерческих.

«Среди интересных трендов можно также отметить и то, что в семье оба родителя могут воспользоваться льготной программой — таким образом, есть возможность приобрести сразу два объекта недвижимости. В качестве первого варианта подбирается просторная двух- или трехкомнатная квартира, а вторая становится инвестиционным вложением в будущее ребенка, которая в ближайшей перспективе может использоваться для сдачи в аренду», — комментирует Анна Терехова, руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс».

На данный момент выдачи по IT-ипотеки значительно сократились — это связано с ужесточением условий и корректировкой требований по ней. Во многих регионах России есть лишь небольшое количество организаций, подходящих под требования аккредитации и налоговых льгот. Помимо этого, специалисты многих городов официально трудоустроены в столичных компаниях — в связи с этим у них нет возможности приобрести недвижимость на льготных условиях.

В целом такую аудиторию в 70% случаев интересуют просторные одно- или двухкомнатные лоты с возможностью организации рабочего места. В плане расположения жилого комплекса они отдают предпочтение центральным локациям, а также обращают внимание на наличие концепции «5-минутного» города. В рамках внутреннего наполнения для них важно наличие общественных зон, коворкинга, точек притяжения, а также соседского и фитнес-центров.

На долю молодежи сегодня приходится около 20% покупателей. Чаще всего такая аудитория приобретает однокомнатные квартиры — в качестве первого самостоятельного жилья или в рамках улучшения условий для жизни. На данный момент преимущественным способом оплаты является рассрочка с дальнейшим переходом на ипотеку с перспективой снижения процентной ставки. Интересно, что среди молодых покупателей чаще всего встречаются врачи, блогеры, студенты, а также начинающие бизнесмены.

Ранее выяснилось, что более четверти ипотечных заемщиков в Москве и Подмосковье зарабатывают до 100 тыc. в месяц.