Более четверти ипотечных заемщиков в Москве и Подмосковье зарабатывают до 100 тыc. в месяц

В Москве и Подмосковье сохраняется спрос на ипотеку. По данным сервиса «Самолет Плюс», 62% сделок по купле-продаже новостроек в Московском регионе финансируются за счет ипотечного кредитования. Самым популярным инструментом при этом остается семейная ипотека с льготной ставкой 6% — этой программой пользуются около 85% заемщиков.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

«Сейчас около 85-90% всех ипотечных сделок в Москве и Московской области проходят с использованием семейной ипотеки. При этом примерно у 40-50% покупателей, которые выбирают эту программу, есть накопленный первоначальный взнос, который составляет не менее половины от стоимости новой квартиры. Многие также используют в качестве первоначального взноса деньги от продажи квартиры на вторичном рынке», — комментирует управляющий партнер компании «Самолет Плюс» Дмитрий Волков.

Аналитики сервиса подсчитали, сколько зарабатывают заемщики в Московском регионе. Оказалось, что чаще всего ипотеку используют покупатели с доходом от 100 до 150 тысяч рублей в месяц (30%). Вторая по величине категория заемщиков — это люди, которые зарабатывают от 50 до 100 тысяч рублей (26%). 17% опрошенных имеют доход от 150 до 200 тысяч рублей, 9% получают в месяц от 200 до 250 тысяч рублей, в то время как оставшиеся 18% зарабатывают более четверти миллиона рублей в месяц.

Если говорить про демографический портрет покупателя, то здесь наблюдается практически равное соотношение мужчин и женщин: 51% и 49% соответственно. Средний возраст мужчины на момент покупки квартиры составляет 37 лет, а женщины — 38 лет. При этом очень важно отметить, что абсолютное большинство покупателей квартир (71%) состоят в браке, и только 23% холосты или не замужем. Реже всего квартиры покупают после развода (5,7%) или смерти супруга (0,6%).

Более 66% новых ипотечных заемщиков уже прописаны в Москве и Московской области, однако жители других регионов России тоже интересуются покупкой квартиры в столичном регионе. Среди покупателей квартир в местных новостройках — жители Краснодарского края (2,2%), Белгородской области (2%), Саратовской области (1,4%), республики Башкортостан (1,1%) и других регионов.

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