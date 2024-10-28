Треть россиян совершают незапланированные покупки при каждом походе в магазин

Чаще всего россияне тратятся без повода на сладости, снеки и товары для праздников. Это показало исследование сервиса лояльности «Апельсин», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Опрос показал, что 30% покупателей совершают незапланированные покупки при каждом походе в магазин. В среднем они тратят на них около 1000 рублей. При этом 4% хотели бы полностью отказаться от импульсных покупок.

78% респондентов воспринимают покупки со списанием баллов или кешбэка бесплатными. В основном россияне тратят баллы при каждом походе в магазин, и только 8% оставляют доходы с сервисов лояльности на будущие покупки.

Заранее выбирают категории кешбэка в банках и сервисах лояльности 77% покупателей — они хотят экономить на импульсных покупках и извлекать из них выгоду. Бережливость проявляется и в подходе к акциям: 86% опрошенных обращают внимание на наличие скидок и других акций, когда совершают спонтанные покупки.

В число наиболее частых импульсных товаров вошли батончики, конфеты, газировка, соки и попкорн. Такие покупки совершают от 64 до 76% опрошенных. Меньше всего россияне спонтанно тратятся на цветы и товары для хобби, 11 и 22% соответственно.

Среди причин для совершения импульсных покупок покупатели выделили вкусовые качества товаров и их низкую цену. Дополнительно на такие траты влияет внешний вид и качество продуктов, которые респонденты оценивают по опыту предыдущих покупок.

Исследование показало, что большинство покупателей совершают внеплановые покупки для себя — 87%. При этом половина опрошенных тратятся на сладости, снеки и игрушки без повода своим детям — 51%, а меньше всего приятные мелочи люди покупают друзьям — 13%.

Что касается времени покупок, то 47% респондентов поддаются импульсным покупкам вечером, преимущественно после работы. Больше половины россиян совершают внезапные покупки в выходные, когда у них больше свободного времени.

Ранее россиян предупредили, что оплата на личную карту продавца делает их бесправными.