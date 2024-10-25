Воронежский школьник перевел мошенникам 460 тысяч рублей, пытаясь купить криптовалюту

В Воронеже 16-летний школьник перевел мошенникам 460 тысяч рублей, пытаясь купить криптовалюту. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, товарищ попросил несовершеннолетнего помочь ему приобрести криптовалюту на 460 тысяч рублей. Школьник перевел деньги на предоставленный продавцом номер телефона, однако пополнения криптовалютного счета не последовало — злоумышленник удалил свои аккаунты и исчез.

После произошедшего подросток обратился за помощью в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и краже.

До этого московский таксист помог поймать троих причастных к обману пенсионера на 24 млн рублей. Мужчина отдал водителю коробку, которая во время поездки приоткрылась и шофер заметил, что внутри лежит крупная сумма денег.

Ранее мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов в Telegram.