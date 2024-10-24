Профессор испугался статьи о финансировании терроризма и отдал аферистам 6 млн рублей

Мужчина из Петербурга поверил аферистам и отдал им более шести миллионов рублей. Об этом сообщает 78.ru.

По словам самого пострадавшего, который является профессором Российской Академии Естествознания, ему позвонили якобы сотрудники ФСБ.

В беседе они рассказали, что кто-то пытался перевести с его счета деньги человеку, который занимается диверсионной деятельностью. Таким образом, профессора самого подозревают в финансировании террористов.

Мошенники убедили петербуржца сделать несколько переводов на продиктованные счета. После этого один раз россиянин отдал средства приехавшему курьеру. Всего злоумышленники выманили у профессора шесть миллионов и 50 тысяч рублей.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция проводит все необходимые мероприятия, которые помогут разыскать аферистов.

Ранее в Мордовии школьница помогла мошенникам обокрасть мать и оформила на нее кредит.