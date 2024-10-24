Психолог объяснил, как четырехдневная рабочая неделя скажется на психике россиян

В России не в первый раз обсуждается идея о введении четырехдневной рабочей недели. Предполагается, что, помимо прочего, это хорошо повлияет на ментальное состояние людей. Однако если такое решение будет принято, в плане психического здоровья жителей мало что изменится, депрессия у сегодняшней работающей молодежи никуда не денется, предупредил главный внештатный психолог Минздрава по Новгородской области Михаил Хорс в беседе с 360.ru.

Короткая рабочая неделя мало связана с психологическим здоровьем. Для реального улучшения состояния россиянам нужно поработать над своими ожиданиями от жизни, считает Хорс.

«Сейчас мы видим вспышку молодежной депрессии. 25−35-летние люди массово сидят в депрессии, страдают, потому что у них были иллюзорные представления о их работе», — объяснил он.

По его мнению, молодые люди ошибочно считали, что после получения высшего образования будут крайне ценны на рынке труда, ждали хороших предложений, больших зарплат. Однако на деле они столкнулись с конкуренцией, агрессией, отсутствием «парниковых условий» — все это повлияло на них, считает психолог.

Сегодня российская молодежь недовольна жизнью в первую очередь из-за неоправдавшихся ожиданий, из-за чего начала сбегать в депрессию и различного вида зависимости — компьютерные игры, вещества и так далее. Для решения проблемы нужно не сокращать рабочую неделю, а заменой фантастических представлений о работе на реалистичные, заключил специалист.

Напомним, недавно глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в России пока нет необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю. Он подчеркнул, что действующее законодательство и так позволяет организовывать гибкий график и сочетание очной и удаленной работы.

Ранее россиянам рассказали, как можно перейти на четырехдневную рабочую неделю.