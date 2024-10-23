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Метеоролог рассказала, когда в Москве наступит климатическая зима

Синоптик Тишковец: в этом году климатическая зима в Москве наступит поздно

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Валерий Мельников/РИА Новости

В столичном регионе климатическая зима должна наступить 13 ноября. Но в этом году она сдвинется на более позднее время – примерно на 20 дней вперед, что соответствует глобальному изменению климата, рассказал метеоролог Евгений Тишковец.

«По всей видимости, переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений и формирование устойчивого снежного покрова должны случиться только в начале декабря», — цитирует синоптика 360.ru.

Что касается снега, то его пока в столице можно не ждать, плотный снежный покров, как правило, устанавливается не раньше конца ноября, сообщила метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Хотя каждый год ситуация может меняться, а точные погоды на ноябрь пока только разрабатываются, добавила она.

Говоря о погоде в ближайшие дни, Позднякова отметила, что неделю до 27 октября за погоду будет отвечать повышенное атмосферное давление и атмосферный фронт. С четверга по пятницу за счет этого ожидаются небольшие и умеренные дожди. Воздух в среднем днем будет прогреваться до +8-10 градусов, что превышает климатическую норму.

Существенных осадков или позднего бабьего лета в октябре не будет, добавила метеоролог. Температура воздуха днем ближе к концу октября не будет подниматься выше +8 градусов, а ночью будет колебаться от 0 до +5 градусов, заключила Позднякова.

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